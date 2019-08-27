Легко и непринужденно: как Свитолина громила Осигве на US Open (Видео)

В первом круге Открытого чемпионата США первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Уитни Осигве из США в двух сетах. Вашему вниманию видео обзор поединка: