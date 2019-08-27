Федерер установил невероятный рекорд на US Open

Новости спорта:В прошлом году Федерер дошел до 1/8 финала US Open, где проиграл австралийцу Джону Миллману.

В рамках первого круга третья ракетка мира Роджер Федерер переиграл индийского теннисиста Сумита Нагала в четырех сетах - 4:6, 6:1, 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа и 32 минуты, а сам матч проходил на арене Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер.

Во втором раунде швейцарец будет сражаться с боснийцем Дамиром Джумухуром.

Таким образом, Роджер смог квалифицироваться на Итоговый чемпионат АТР в рекордный 17-й раз. Он состоится в Лондоне с 10 по 17 ноября 2019 года.

Федерер является шестикратным победителем Итогового чемпионата. Также на этот турнир квалифицировались испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.