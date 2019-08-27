Старая знакомая: с кем сыграет Свитолина в следующем круге US Open

Новости спорта:Элина Свитолина поборется за выход в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

Свитолина пятый год подряд успешно стартовала на турнире, а Осигве на своем третьем мэйджоре в карьере потерпела поражение на старте в основе. 17-летняя американка стала третьей в списке самых юных участниц Открытого чемпионата США в этом году.

Во втором круге Свитолина сыграет с американкой Винус Уильямс, которая сегодня отдала лишь один гейм китайской теннисистке Чжэн Сайсай.

Счет личных встреч 2-1 в пользу украинки. В этом году теннисистки уже провели один очный матч - на Ролан Гаррос, где Свитолина оформила победу в двух сетах.

Матч Свитолина - Уильямс состоится 28 августа ориентировочно в 18:00 по киевскому времени.