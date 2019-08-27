Ястремская назвала свою главную цель на US Open

Новости спорта:Даяна Ястремская продолжит борьбу на US Open во втором круге.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла румынку Монику Никулеску в первом круге Открытого чемпионата США по теннису.

Украинка прокомментировала матч, сказав, что соперница была для нее неудобной.

"Впервые я сыграла с соперницей, которая с форхенда пробивает только резаные удары, это было немного трудно. Но я смогла приспособиться. Я старалась играть в свой теннис и действовать разнообразно. Это была моя тактика не только на игру с Никулеску. Я хотела что-то менять, попробовать что-то новое, посмотрим, как с этим будут обстоять дела в будущем", - сказала Ястремская.

Напомним, что во втором круге турнира Ястремская сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон. Матч состоится 28 августа в 18:00 по киевскому времени.