Ястремская назвала свою главную цель на US Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла румынку Монику Никулеску в первом круге Открытого чемпионата США по теннису.
Украинка прокомментировала матч, сказав, что соперница была для нее неудобной.
"Впервые я сыграла с соперницей, которая с форхенда пробивает только резаные удары, это было немного трудно. Но я смогла приспособиться. Я старалась играть в свой теннис и действовать разнообразно. Это была моя тактика не только на игру с Никулеску. Я хотела что-то менять, попробовать что-то новое, посмотрим, как с этим будут обстоять дела в будущем", - сказала Ястремская.
Напомним, что во втором круге турнира Ястремская сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон. Матч состоится 28 августа в 18:00 по киевскому времени.