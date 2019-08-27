На характере: как Ястремская "выгрызла" победу на US Open (Видео)

В рамках первого круга Открытого чемпионата США вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла румынку Монику Никулеску со счетом 4:6, 6:1, 2:6. Поединок продолжался около двух часов. Вашему вниманию видео обзор поединка: