Федереру покорилось уникальное достижение в теннисе

Новости спорта:Швейцарец Роджер Федерер продолжает покорять новые вершины в теннисе.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в рекордный 17-й раз квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября 2019 года, сообщает официальный сайт тура. Это стало известно после того, как уроженец Базеля вышел во второй круг Открытого чемпионата США, победив индийца Сумита Нагала со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:4.

«С нетерпением жду возвращения в Лондон, чтобы сыграть на арене O2. Попадание на Итоговый чемпионат всегда является одной из моих главных целей. Я обожаю участвовать в соревнованиях с другими топ-игроками», — сказал Федерер.

Роджер является шестикратным победителем Итогового чемпионата. Ранее на этот турнир квалифицировались испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.