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Свитолина рассказала, как любит отдыхать с Монфисом

Свитолина рассказала, как любит отдыхать с Монфисом
15:32 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Twitter

Новости спорта:Элина Свитолина рассказала, как любит проводить время в Нью-Йорке.

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как любит проводить время в Нью-Йорке со своим возлюбленным французом Гаэлем Монфисом. Они встречаются с начала 2019 года.

«Большую часть времени мы проводим в Манхэттене. Всё, что я делаю, это просто хожу. Когда мы отправляемся куда-то поужинать или просто прогуливаемся с Гаэлем, он всегда хочет взять такси.

Но я это не люблю, потому что ты почти всё время простоишь в пробках. Так что мы много ходим», — приводит слова Свитолиной официальный сайт US Open.

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На старте Открытого чемпионата США первая ракетка Украины обыграла американку Уитни Осуйве со счётом 6:1, 7:5. Монфис в первом круге сыграет с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом.

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Элина Свитолина, WTA, Гаэль Монфис, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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