Скачать
Среда, 28.08.2019
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)

Первая ракетка мира назвал трех звезд, с которыми мечтает познакомиться

Первая ракетка мира назвал трех звезд, с которыми мечтает познакомиться
19:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как он болеет за свой любимый футбольный клуб.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, какие эмоции испытывает, когда следит за матчами своего любимого футбольного клуба — белградской «Црвены Звезды».

«Когда являешься настоящим болельщиком, то сложно оставаться нейтральным. Может, в какие-то моменты мне бы этого хотелось, но я очень эмоционален. Во время игры я прыгаю, кричу и да, матерюсь», — приводит слова Джоковича Blic.

Легендарная украинская теннисистка дала совет Свитолиной в матче против Уильямс

Новак также назвал трёх людей, с которыми хотел бы познакомиться.

«Майкл Джордан, Джим Керри и Киану Ривз. Актёры меня интересуют, потому что они очень таинственны, не такие, как я. Судя по их заявлениям, поведению и стилю жизни, кажется, что они по-другому понимают жизнь. Я бы хотел встретиться с ними и поговорить об этом», — признался Джокович.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
02 Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
03 Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
04 Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа
05 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь