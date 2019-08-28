Первая ракетка мира назвал трех звезд, с которыми мечтает познакомиться

Новости спорта:Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как он болеет за свой любимый футбольный клуб.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, какие эмоции испытывает, когда следит за матчами своего любимого футбольного клуба — белградской «Црвены Звезды».

«Когда являешься настоящим болельщиком, то сложно оставаться нейтральным. Может, в какие-то моменты мне бы этого хотелось, но я очень эмоционален. Во время игры я прыгаю, кричу и да, матерюсь», — приводит слова Джоковича Blic.

Новак также назвал трёх людей, с которыми хотел бы познакомиться.

«Майкл Джордан, Джим Керри и Киану Ривз. Актёры меня интересуют, потому что они очень таинственны, не такие, как я. Судя по их заявлениям, поведению и стилю жизни, кажется, что они по-другому понимают жизнь. Я бы хотел встретиться с ними и поговорить об этом», — признался Джокович.