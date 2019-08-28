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Хорватский теннисист Чорич снялся с US Open

Хорватский теннисист Чорич снялся с US Open
21:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хорват Борна Чорич снялся с престижного турнира US Open 2019.

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на Открытом чемпионате США под 12-м номером, снялся с US Open. Причиной отказа от продолжения борьбы стала травма спины, сообщает пресс-служба соревнований.

Хорвату предстоял матч второго круга в мужском одиночном разряде с Григором Димитровым из Болгарии. Встреча должна была начаться в четверг, 29 августа, в 3:30. Однако теперь Димитров без борьбы проходит в третий круг соревнований, где его соперником станет победитель матча между уругвайцем Пабло Куэвасом и поляком Камилем Майхшаком (LL).

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В первом круге US Open Чорич обыграл российского теннисиста Евгения Донского, пробившегося в основную сетку турнира через квалификацию, со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 6:0.

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Теннис, US Open, Новости тенниса, Борна Чорич, US Open 2019.
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