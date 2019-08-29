Свитолина вышла в третий круг US Open

Новости спорта:Свитолина обыграла Винус Уильямс и вышла в третий круг US Open.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате США под пятым номером, в матче второго круга обыграла хозяйку соревнований – американку Винус Уильямс – со счётом 6:4, 6:4.

Представительница Украины упрочила преимущество по показателю личных встреч – 3-1.

Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты.

Свитолина 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17.

На счету Уильямс 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Соперницей украинки по третьему кругу может стать её соотечественница Даяна Ястремская (32), если сумеет переиграть представительницу Швеции Ребекку Петерсон.