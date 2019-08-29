"Невероятный матч": Свитолина - о победе над легендарной Уильямс

Новости спорта:Украинка поделилась эмоциями от тяжелого матча с легендарной американкой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Винус Уильямс во втором раунде US Open. Украинка отметила соперницу и заявила, что ей понравилось играть в такой атмосфере.

«Это был действительно невероятный матч. На стадионе была особенная атмосфера, одна из лучших, при которых я играла. Это подталкивало меня поднять уровень своей игры. И Винус, это невероятно, что она делает на корте и вне его. Она действительно вдохновляет меня».

«Во втором сете мне нужно было быть очень сосредоточенной, перебивать еще один мяч над сеткой. Я ожидала, что Винус заиграет лучше. Она очень опытный игрок, поэтому знает, как справиться с такими моментами. В конце было невероятно сложно и буквально несколько розыгрышей решили исход матча», — цитирует Свитолину официальный сайт US Open.

Соперницей Элины в следующем круге может стать другая украинка Даяна Ястремская, которой предстоит сегодня провести матч второго круга против Ребекки Петерсон из Швеции. Ориентировочное начало встречи в 18:00 по киевскому времени.