Джокович повторил достижение легендарного Пита Сампраса

Новости спорта:Серб Новак Джокович продолжает улучшать свою статистику.

Действующий чемпион US Open Новак Джокович, во втором круге обыгравший Хуана Игнасио Лондеро 6:4, 7:6, 6:1, в первом сете отыграл дефицит в брейк, а во втором – в два и выиграл 14-й из 14 матчей второго круга американского "Шлема".

32-летний серб, в первом сете вызывавший на корт врача из-за проблем с левым плечом, выиграл 71-й матч на US Open (при десяти поражениях), сравнявшись по этому показателю с Питом Сампрасом.

Теперь уступает только Ивану Лендлу (73), Андре Агасси (79), Роджеру Федереру (87) и Джимми Коннорсу (98). Если чемпион Australian Open и Уимблдона защитит титул в Нью-Йорке, он выйдет по этому показателю на чистое четвертое место.