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Четверг, 29.08.2019

На классе: как Свитолина завоевала путевку в следующий раунд US Open (Видео)

В рамках второго круга Открытого чемпионата США первая ракетка Украины Элина Свитолина в напряженном матче обыграла американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался почти два часа, однако украинке хватило двух сетов, чтобы выйти победителем этой встречи.
isport.ua
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Элина Свитолина, Винус Уильямс, Теннис, US Open, Новости тенниса.
07:22 Сегодня Телеграф
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