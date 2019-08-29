На классе: как Свитолина завоевала путевку в следующий раунд US Open (Видео)

В рамках второго круга Открытого чемпионата США первая ракетка Украины Элина Свитолина в напряженном матче обыграла американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался почти два часа, однако украинке хватило двух сетов, чтобы выйти победителем этой встречи.