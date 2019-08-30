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Надаль вышел в следующий круг US Open на отказе соперника

Надаль вышел в следующий круг US Open на отказе соперника
07:42 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Рафаэль Надаль вышел в 3-й круг Открытого чемпионата США.

Испанец Рафаэль Надаль вышел в 3-й круг Открытого чемпионата США, не выходя на корт. 

Соперником Надаля во 2-м раунде турнир был Танаси Коккинакис, однако австралийский теннисист снялся с соревнований из-за травмы правого плеча.

Следующим соперником испанского спортсмена станет победитель матча посеянного под общим 32-м номером Фернандо Вердаско с представителем Южной Кореи Чхун Хёном, которые сыграют завтра, 31 августа.

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Ранее в 3-й круг US Open вышел Андрей Рублёв. Соперник россиянина Жиль Симон отказался продолжать борьбу в начале второго сета из-за повреждения. При этом первая партия закончилась со счётом 6:2 в пользу Рублёва. Следующим соперником Рублёва станет либо австралиец Ник Кирьос (28), либо француз Антуан Хон (WC), которые также сыграют завтра, 31 августа.

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Рафаэль Надаль.
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