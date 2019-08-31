Свитолина разбила Ястремскую в украинском дерби на US Open

Новости спорта:Свитолина третий год подряд выступит в четвертом круге US Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей украинского дерби против Даяны Ястремской в третьем круге основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.

Свитолина одержала легкую победу менее чем за час разгромив соотечественницу 6:2, 6:0.

Теннисистки провели матч на абсолютно разном уровне. Если Свитолина играла мощно, разнообразно с высоким уровнем тенниса во время ключевых розыгрышах, то Ястремская раз за разом допускала ошибки, проведя едва ли не худший свой матч в сезоне.

Лучшие моменты украинского дерби в США (Видео):

Статистика противостояния:

Отдельно выделив второй сет, за который Ястремская взяла всего шесть розыгрышей за шесть геймов и получила вторую баранку в сезоне.

Элина Свитолина третий год подряд выступит в четвертом круге US Open. Пока на этой стадии она не выигрывала. В четвертом круге она сразится против американки Мэдисон Киз, которой проиграла в четвертом круге тут на US Open в 2017 году.