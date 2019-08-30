Гауфф стала самой молодой участницей третьего круга US Open 2019

Новости спорта:Американская теннисистка Коко Гауфф пробилась в третий круг Открытого чемпионата США.

15-летняя американка Коко Гауфф, победившая венгерку Тимю Бабош во втором раунде Открытого чемпионата США со счётом 6:2, 4:6, 6:4, стала самой молодой участницей третьего круга турнира после россиянки Анны Курниковой.

На текущий момент Гауфф 15 лет и 178 дней. Курникова выступала на US Open 1996, когда ей было 15 лет и 93 дня.

Следующей соперницей американки станет первая ракетка мира японка Наоми Осака.

Напомним, Гауфф проводит второй «Большой шлем» в карьере. Первым был Уимблдон, где она дошла до 1/8 финала, проиграв румынке Симоне Халеп.

Осака является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она нанесла поражение американке Серене Уильямс. В этом году соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.