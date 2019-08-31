Новости спорта:Первая ракетка Украины в третий раз вышла в четвертый раунд соревнований.

Элина Свитолина повторила свой лучший результат на US Open в карьере, в третий раз пробившись в четвертый раунд престижного турнира.

В двух предыдущих розыгрышах Открытого чемпионата США на этом путь Элины по турнирной сетке заканчивался.

Сегодня первая ракетка Украины уверенно обыграла соотечественницу Даяну Ястремскую в матче третьего раунда, позволив 19-летней сопернице взять только два гейма.

В нынешнем году Свитолина показала свой лучший результат за историю выступлений на Уимблдоне: Элина дошла до полуфинала, где ее остановила будущая чемпионка Симона Халеп.

Пятая ракетка мирового рейтинга уже знает имя своей следующей соперницы на нью-йоркских кортах: ею станет американка Мэдисон Киз, в матче третьего раунда выбившая другую хозяйку турнир Софию Кенин.