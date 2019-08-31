Снигур вышла в финал турнира в Израиле

В полуфинальном матче украинская теннисистка, посеянная под третьим номером, обыграла представительницу Франции Викторию Мунтян: 6:3, 6:2.
Завтра Снигур будет бороться за третий титул в этом году: в марте Дарья стала победительницей 15-тысячника в Египте, а в апреле выиграла 25-тысячник в Японии.
В решающем матче Снигур встретится с победительницей встречи между четвёртой сеяной Сарой-Ребекой Секулич из Германии и второй ракеткой турнира - британкой Майей Лумсден.
17-летняя Дарья является надеждой украинского тенниса.