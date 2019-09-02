Лучший теннисист мира Джокович снялся с US Open

Новости спорта:Новак Джокович из-за травмы левого плеча снялся с матча четвертого круга US Open против Стэна Вавринки.

Первая ракетка мира Новак Джокович из-за травмы левого плеча снялся с матча четвертого круга US Open против Стэна Вавринки. На тот момент счет матча был 6:4, 7:5, 2:1 в пользу швейцарца.

Поединок продлился 1 час и 49 минут. В первом сете Вавринка оформил один брейк, за счет которого забрал партию. Во втором же, серб повел со счетом 3:0, но преимущество удержать не сумел и проиграл сет. Ну а в третьей партии Джокович принял решение сняться с поединка. Это произошло с сербом впервые с Wimbledon-2017.

За сыгранное время Джокович 2 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и оформил 1 брейк. В свою очередь, швейцарец сделал 9 эйсов, совершил 3 «двойные» и реализовал 4 брейк-пойнта.

Таким образом, швейцарец вышел в свой шестой четвертьфинал US Open в карьере, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Напомним, Элина Свитолина впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке.