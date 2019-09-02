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Джокович рассказал, когда вернется на корт

Джокович рассказал, когда вернется на корт
09:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Новак Джокович снялся с матча против Стэна Вавринки на US Open.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сообщил, что не планирует досрочно завершать сезон, после того как из-за травмы левого плеча вынужден был сняться с матча четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису. Соперником Джоковича был швейцарец Стэн Вавринка (23), который выиграл первые два сета — 6:4, 7:5 — и повёл в третьем со счётом 2:1, после чего его соперник прекратил борьбу.

После матча Джокович сказал, что намерен вернуться на корт на Открытом чемпионате Японии по теннису, который начнётся через четыре недели, а затем защитить титул на «Мастерсе» в Шанхае.

«Сезон ещё не окончен. Впереди ещё много турниров. С точки зрения рейтинга ATP мне надо защитить много очков и постараться удержать первое место в мировой классификации.

Лучший теннисист мира Джокович снялся с US Open

Рафа, Роджер и другие парни играют хорошо, но я надеюсь, что ещё получу шанс посоревноваться, как только выздоровею. Я с оптимизмом оцениваю свои шансы выступить на турнирах в Азии. Кроме того, далее идут матчи в закрытых помещениях. Исторически я довольно неплохо выступаю в эти месяцы», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

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Новак Джокович, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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