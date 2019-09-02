Стаховский и Марченко cыграют на престижном турнире во Франции

Новости спорта:Украинские теннисисты на этой неделе выступят на соревнованиях в ATP Challenger Tour.

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко выступят на турнире серии ATP Challenger в Кассисе, Франция.

Стаховский посеян под восьмым номером и пропустит матч первого раунда. В свою очередь, Марченко на старте турнира встретится с британцем Ллойдой Глэсспулом.

Также на этой неделе свои выступления в парной сетке челленджера в Нью-Хейвене начнет Денис Молчанов. Его дуэт с Артемом Ситаком из Новой Зеландии посеян под вторым номером и в первом раунде встретится с парой Трет Хьюи / Маркус Даниэлл.

Напомним, Элина Свитолина дошла до четвертьфинала US Open.