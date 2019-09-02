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Понедельник, 02.09.2019
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
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"Я разочарована": Киз прокомментировала поражение от Свитолиной (Видео)

"Я разочарована": Киз прокомментировала поражение от Свитолиной (Видео)
14:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мэдисон Киз рассказала о причинах поражения от Свитолиной в 1/8 финала US Open.

Американка Мэдисон Киз прокомментировала поражение в матче с украинкой Элиной Свитолиной в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 5:7, 4:6.

«Я чувствую, что не показала своей лучшей игры. При этом мне всё равно повезло неплохо подавать и навязывать борьбу, находя свои шансы. Не думаю, что я хорошо играла на приёме. Это очевидно. Кажется, на приёме я выиграла всего пять очков. Сложно выиграть матч, в котором такое происходит. Сложно победить, когда ты не так часто принимаешь мяч и не оказываешь давление на соперницу.

Конечно, я разочарована, так как хотела пройти дальше. Но мне нужно извлечь урок, найти позитивные моменты и постараться хорошо сыграть в Азии", — приводит слова Кис официальный сайт турнира.

Обзор матча

Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)

Напомним, Свитолина призналась, что дополнительной мотивацией для нее в матче стал день рождения ее возлюбленного Гаэля Монфиса.

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Все по теме:

США, АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Мэдисон Киз.
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