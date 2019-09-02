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Барти станет новой первой ракеткой мира после US Open 2019

Барти станет новой первой ракеткой мира после US Open 2019
22:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Австралийская теннисистка Эшли Барти станет новой первой ракеткой мира.

Японской теннисистке Наоми Осаке не удастся сохранить лидерство в рейтинге WTA по окончании Открытого чемпионата США.

Осака в четвёртом круге US Open проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 5:7, 4:6. Таким образом, после завершения турнира лидером рейтинга WTA снова станет представительница Австралии Эшли Барти. Напомним, Барти уже завершила выступления в одиночном разряде. В четвёртом раунде она уступила китаянке Ван Цян.

Ранее Барти возглавляла рейтинг WTA на протяжении семи недель: с 24 июня по 11 августа 2019 года.

Осака уступила Бенчич на US Open 2019 и потеряет звание первой ракетки мира

В 2018 году Осака выиграла US Open. В финальном матче она взяла верх над американкой Сереной Уильямс. В этом сезоне соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.

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Теннис, Новости тенниса, Эшли Барти, Наоми Осака.
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