Тайгер Вудс на матче Надаль - Чилич: лучшие моменты матча US Open (Фото, Видео)

Новости спорта:Рафаэль Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open 2019.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В напряжённом матче 4-го круга он нанёс поражение представителю Хорватии Марину Чиличу со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2.

Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Надаль 11 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. Чилич подал 10 эйсов, 5 раз ошибся на подаче, реализовал 2 брейк-пойнта из 3 и выиграл 12 геймов.

Реакция гольфиста Тайгера Вудса

Марин Чилич

Обзор матча

В четвертьфинале Надаль встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.