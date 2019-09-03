Украинка вышла в четвертьфинал US Open

Новости спорта:Украинка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко вышла в четвертьфинал US Open в парном разряде.

Украинско-латвийский дуэт Людмила Киченок - Елена Остапенко пробился в 1/4 финала парного разряда на заключительном в сезоне турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн.

В третьем круге соревнований Киченок и Остапенко обыграли посеянный под 2-м номером тандем Барбора Стрыцова (Чехия) - Се Шувэй (Тайвань)- 6:4, 6:3, сообщает Укринформ.

Теннисистки провели на корте полтора часа.

За место в полуфинале US Open Киченок и Остапенко будут бороться с американской парой Кэролайн Доулхайд - Вания Кинг.