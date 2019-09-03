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На US Open-2019 установлен уникальный рекорд

На US Open-2019 установлен уникальный рекорд
11:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Открытой Эре установлен возрастной рекорд - 4 теннисиста старше 33 лет будут бороться за путевки в полуфинал Открытого чемпионата США.

В Открытой Эре впервые (с 1968 года) сразу 4 игрока в возрасте 33+ прошли в 1/4 финала турнира Grand Slam. Об этом сообщает БТУ.

В 1/4 финала в Нью-Йорке сыграют Рафаэль Надаль (33 года), Гаэль Монфис (33), Стэн Вавринка (34) и Роджер Федерер (38).

При этом до старта US Open-2019 в Нью-Йорке показатель среднего возраста в основной сетке Открытого чемпионата США среди мужчин был самым низким за последние 5 лет.

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Отметим, что молодые четвертьфиналисты Медведев и Берреттини впервые в карьере выступят на этой стадии соревнований на “мейджоре”.

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