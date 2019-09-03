Конта - о предстоящем матче против Свитолиной

Новости спорта:Йоханна Конта прогнозирует тяжелый бой с Элиной Свитолиной в четвертьфинале US Open.

Свитолина и Конта сегодня вечером проведут пятую очную встречу. Британка никогда не побеждала теннисистку из Украины.

"Мне всегда очень тяжело играть с Элиной, потому что она демонстрирует невероятные бойцовские качества. Думаю, это будет очень упорный матч от начала и до самого конца", - сказала Конта в интервью официальному сайту US Open.

Отметим, что Свитолина на пути к первому в карьере четвертьфиналу на US Open не проиграла ни одного сета. Конте пришлось отыграть 3-сетовые поединки против Дарьи Касаткиной и Каролины Плишковой.

Матч 1/4 финала US Open между Элиной Свитолиной и Йоханной Контой пройдет на центральном корте Нью-Йорка.