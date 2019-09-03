Украинка обыграла россиянку на теннисном турнире в Праге

Новости спорта:Украинка Анастасия Шошина без проблем одолела россиянку Владу Коваль на турнире в Праге.

Украинская теннисистка Анастасия Шошина успешно стартовала на турнире ITF Kuchyne Gorenje Prague Open в столице Чехии.

В матче первого круга 21-летняя харьковчанка за 1 час 20 минут обыграла Владу Коваль из России - 6:3, 6:4.За выход в четвертьфинал Анастасия поспорит с другой представительницей России - Мариной Мельниковой, которая посеяна под третьим номером.

В парной сетке Шошина выступит вместе Анной Гертель из Польши. Соперницами украинско-польского дуэта в первом раунде будут Оона Орпана из Финляндии и чешка Магдалена Пантучкова.

На турнире в Праге также выступают украинки Ольга Янчук (индивидуальный, парный разряды) и Виктория Дема (парный)