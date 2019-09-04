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За матч с Сереной Уильямс Свитолина может заработать почти 2 млн долларов

За матч с Сереной Уильямс Свитолина может заработать почти 2 млн долларов
14:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сказка Элины Свитолиной на US Open 2019 продолжается.

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина (WTA, 5) вышла в полуфинал последнего в сезоне турнира "Большого шлема" – US Open.

В напряженном двухсетовом поединке украинка обыграла британку Джоанну Конту (WTA, 16) - 6:4, 6:4.

Победа в матче с Контой принесла украинке 960 тысяч долларов.

Обзор матча Свитолина - Конта:

В полуфинале Свитолина встретится с американкой Сереной Уильямс. Победа в этом матче принесет Элине 1,9 млн долларов.

Матч Свитолиной и Серены состоится в четверг, 5 сентября, не ранее 23:00 по киевскому времени.

Призовые на US Open-2019

Выход в 1/4 финала - 500 000 долларов.

Выход в 1/2 финала - 960 000 долларов.

Выход в финал - 1 900 000 долларов.

Победитель турнира - 3 850 000 долларов.

"Придется показать свой максимум": Уильямс - о матче со Свитолиной

Кроме того, в случае победы в US Open-2019, Свитолина может впервые в карьере подняться на 2-е место в рейтинге. На данный момент 24-летняя украинская теннисистка, по итогам американского мэйджора вернется в Топ-3 рейтинга WTA.

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АТР, Серена Уильямс, Элина Свитолина, Теннис, US Open, US Open 2019.
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