Самая громкая сенсация на US Open за 28 лет

Новости спорта:Димитров стал самым низкорейтинговым полуфиналистом US Open с 1991 года.

78-я ракетка мира болгарский теннисист

пробился в полуфинал Открытого чемпионата США, одолев представителя Швейцарии Роджера Федерера, посеянного под третьим номером, со счётом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Болгарин стал самым низкорейтинговым полуфиналистом турнира «Большого шлема» с 2008 года — тогда в полуфинал Уимблдона вышел немец Райнер Шюттлер (94-я ракетка мира).

Григор также стал самым низкорейтинговым полуфиналистом US Open с 1991 года. 28 лет назад американец Джимми Коннорс добрался до этой стадии, будучи 174-й ракеткой планеты, сообщает пресс-служба ATP.

За выход в финал Димитров поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл в четвертьфинале Стэна Вавринку.

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.