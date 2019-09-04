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"Он не мог дышать": Надаль рассказал, как спас мальчика

"Он не мог дышать": Надаль рассказал, как спас мальчика
22:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рафаэль Надаль рассказал, как ему удалось спасти маленького ребёнка на US Open.

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал инцидент с маленьким ребёнком, которого едва не задавила толпа фанатов на US Open. Мальчик хотел взять автограф у 18-кратного победителя турниров «Большого шлема», однако другие болельщики не обратили на него внимания. Толпа сильно прижала его к ограждению. Ребёнок испугался и заплакал. Надаль перетащил мальчика в коридор для теннисистов и смог его успокоить.

«Он плакал, но проблема была даже не в этом, а в том, что он словно не мог дышать. Такое иногда в толпе случается. Там было так много людей и среди их оказался маленький ребёнок. Думаю, мне повезло увидеть его. В тот момент он уже начал паниковать. Хорошо, что нам удалось его вытащить оттуда. Через минуту ему уже стало гораздо лучше», — приводит слова Надаля ESPN.

На US Open Надаль спас мальчика от толпы фанатов (Видео)

В четвертьфинале US Open Рафаэль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, US Open, US Open 2019.
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