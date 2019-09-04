Волевая победа Стаховского в 1/8 финала турнира во Франции

Новости спорта:Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в 1/8 финала турнира в французском Кассисе.

Украинец в трех сетах одержал непростую победу над Тристаном Ламазином. Первая партия осталась за французом, но во втором сете Стаховский выиграл на затяжном тай-брейке, трижды взяв гейм на подаче соперника.

В третьей партии преимущество украинца было подавляющим — он отдал Ламазину всего один гейм.

В 1/8 финала Стаховский сыграет против еще одного представителя Франции — Райана Румана.

Также сегодня в третий круг турнира пробился и Илья Марченко, в двух сетах победивший белларуса Илью Ивашко.

Cassis Open Provence. 1/16 финала

Тристан Ламазин (Франция) — Сергей Стаховский (Украина) 1:2 (6:2, 6:7(10:12), 1:6)