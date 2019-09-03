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Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)

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Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
21:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина оформила выход в полуфинал открытого чемпионата США по теннису.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open. В матче 1/4 финала она в двух сетах взяла верх над представительницей Великобритании Йоханной Контой со счётом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты.

US Open. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:4, 6:4

Уроженка Одессы выполнила 4 эйса, не ошибалась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из восьми. В активе Конты 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта.

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За выход в финал Свитолина, посеянная под пятым номером, поборется с победительницей встречи Серена Уильямс (США, 8) — Ван Цян (Китай, 18).

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В 2018 году чемпионкой Открытого чемпионата США стала японка Наоми Осака. В финале она взяла верх над С. Уильямс. В этом сезоне Осака не смогла защитить титул, проиграв в четвёртом круге Белинде Бенчич из Швейцарии.

Соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Йоханна Конта, US Open 2019.
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