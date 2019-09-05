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Надаль пробился в полуфинал US Open 2019 (Фото)

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Надаль пробился в полуфинал US Open 2019 (Фото)
08:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Испанский теннисист сделал еще один шаг на пути к завоеванию US Open.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в четвертьфинале турнира аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум».

Нааль сделал 5 эйсов, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17, выиграл 19 геймов, из которых 4 подряд. На счету Шварцмана 4 подачи на вылет, 3 двойные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнтов из 10, 11 выигранных геймов, из которых 4 подряд.

В полуфинале турнира Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, обыгравшего в четвертьфинале француза Гаэля Монфиса.

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В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, US Open, Новости тенниса.
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