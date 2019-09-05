Скачать
Четверг, 05.09.2019
Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019 (Фото)
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)

Украинка Киченок вылетела из US Open

Украинка Киченок вылетела из US Open
09:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Людмила Киченок и Елена Остапенко завершили выступления на US Open в шаге от полуфинала.

Украинско-латвийскому дуэту Людмила Киченок - Елена Остапенко не удалось выйти в 1/2 финала женского парного разряда на заключительном в сезоне турнире серии Grand Slam - US Open с общим призовым фондом $50,4 млн.

В четвертьфинале соревнований Киченок и Остапенко уступили американскому тандему Кэролайн Доулхайд - Ваня Кинг - 6:7 (2:7), 4:6. 

Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.

Надаль вышел в полуфинал US Open

За место в финале US Open Доулхайд и Кинг сойдутся с бельгийкой Элизе Мертенс и Ариной Соболенко из Беларуси, которые в свою очередь взяли верх над китаянками Ин-Ин Дуань и Сайсай Чжэн - 6:4, 6:3.

Стоит сказать, что Людмила Киченок - первая украинка, которая дошла до четвертьфинала US Open в парном разряде. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

US Open, Новости тенниса, Людмила Киченок, Елена Остапенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Он не мог дышать": Надаль рассказал, как спас мальчика
02 Вес Ломаченко: определился соперник Джервонты Дэвиса для дебюта в легком весе
03 Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
04 Цыганык: Григорчук хочет вернуться в Украину
05 Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь