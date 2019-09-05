Украинка Киченок вылетела из US Open

Новости спорта:Людмила Киченок и Елена Остапенко завершили выступления на US Open в шаге от полуфинала.

Украинско-латвийскому дуэту Людмила Киченок - Елена Остапенко не удалось выйти в 1/2 финала женского парного разряда на заключительном в сезоне турнире серии Grand Slam - US Open с общим призовым фондом $50,4 млн.

В четвертьфинале соревнований Киченок и Остапенко уступили американскому тандему Кэролайн Доулхайд - Ваня Кинг - 6:7 (2:7), 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.

За место в финале US Open Доулхайд и Кинг сойдутся с бельгийкой Элизе Мертенс и Ариной Соболенко из Беларуси, которые в свою очередь взяли верх над китаянками Ин-Ин Дуань и Сайсай Чжэн - 6:4, 6:3.

Стоит сказать, что Людмила Киченок - первая украинка, которая дошла до четвертьфинала US Open в парном разряде.