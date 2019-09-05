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US Open 2019: Бенчич впервые вышла в финал Большего шлема (Видео)

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US Open 2019: Бенчич впервые вышла в финал Большего шлема (Видео)
11:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Швейцарка Белинда Бенчич впервые в карьере вышла в полуфинал турнира "Большого шлема".

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, посеянная на Открытом чемпионате США под 13-м номером, в четвертьфинальном матче обыграла 23-ю сеяную соревнований Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:5), 6:3. По показателю личных встреч швейцарка вышла вперёд – 2-1.

Продолжительность поединка составила 1 час 42 минуты. Бенчич 8 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 7.

На счету Векич 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

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За выход в финал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде Бенчич поспорит с победительницей матча между канадкой Бьянкой Андрееску (15) и бельгийкой Элисе Мертенс (25). Швейцарская теннисистка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

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АТР, Теннис, US Open, Новости спорта, Белинда Бенчич.
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