Прогноз букмекеров на полуфинал US Open Свитолина - Уильямс

Новости спорта:Элина Свитолина и Серена Уильямс встретятся в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере сыграет в полуфинале US Open. Соперницей украинки станет легендарная американка и многократная победительница турниров Больших шлемов Серена Уильямс.

Букмекеры оценили шансы теннисисток на выход в финал Открытого чемпионата США по теннису. Согласно установленным коэффициентам, фаворитом полуфинального поединка является американка.

Так, букмекеры из William Hill принимают ставки на победу Уильямс с коэффициентом 1.36. А успех украинской теннисистки оценивают в 3.10.

Похожего мнения и специалисты из bet365, на победу Свитолиной здесь можно поставить с коэффициентом 3.00, в то время, как на триумф Уильямс - 1.40.

Матч Свитолина - Уильямс в полуфинале US Open пройдет 5 сентября в 23:00 по киевскому времени.