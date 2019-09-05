Монфис - о поединке Свитолиной в полуфинале US Open

Новости спорта:Француз Гаэль Монфис поделился своим мнением относительно предстоящего поединка Элины Свитолиной в полуфинале US Open.

Французский теннисист и парень первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис высказался о предстоящем поединке украинки против Серены Уильямс, который состоится в рамках полуфинала US Open.

Монфис считает, что этот матч будет интересен для любителей большого тенниса.

"Элина хорошо себя чувствует. Ей будет нечего терять. Она хорошо знает Серену. В начале обеим может быть непросто. Если Серена начнет медленно, то Элина воспользуется моментом.

Если же Серена сразу начнет мощно, интересно будет посмотреть, как сильно Элина сможет соревноваться. Очень жду этот матч", - приводит слова Монфиса US Open.

Отметим, что матч Свитолина - Уильямс в полуфинале US Open пройдет 5 сентября в 23:00 по киевскому времени.