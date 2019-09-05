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Монфис - о поединке Свитолиной в полуфинале US Open

Монфис - о поединке Свитолиной в полуфинале US Open
18:54 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Француз Гаэль Монфис поделился своим мнением относительно предстоящего поединка Элины Свитолиной в полуфинале US Open.

Французский теннисист и парень первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис высказался о предстоящем поединке украинки против Серены Уильямс, который состоится в рамках полуфинала US Open.

Монфис считает, что этот матч будет интересен для любителей большого тенниса.

"Элина хорошо себя чувствует. Ей будет нечего терять. Она хорошо знает Серену. В начале обеим может быть непросто. Если Серена начнет медленно, то Элина воспользуется моментом.

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Если же Серена сразу начнет мощно, интересно будет посмотреть, как сильно Элина сможет соревноваться. Очень жду этот матч", - приводит слова Монфиса US Open.

Отметим, что матч Свитолина - Уильямс в полуфинале US Open пройдет 5 сентября в 23:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис, Новости тенниса.
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