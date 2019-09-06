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"Свитолина - настоящий профессионал": Серена Уильямс о матче с украинкой

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"Свитолина - настоящий профессионал": Серена Уильямс о матче с украинкой
10:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Американка рассказала, как ей игралось против Элины Свитолиной и почему она выиграла.

Сегодня ночью Серена Уильямс в полуфинале US Open-2019 обыграла Элину Свитолину 6:3, 6:1. Американка поделилась впечатлениями от матча:

"Если честно, выход в ещё один финал — это сумасшествие. Но я меньшего и не жду. Сегодня я играла уверенно. Конечно, я не показала свой лучший теннис. Интересно, что и Элина это отметила. Она настоящий профессионал. Пожалуй, она тоже могла сыграть лучше.

Я знаю, что сама могла действовать лучше. Но теперь я концентрируюсь на следующей матче.

Стало известно, кто сыграет в финале US Open

После Уимблдона я хотела сыграть как можно больше. Я собиралась выступить в Цинциннати. Вообще, у меня были прекрасные планы на лето. К сожалению, всё получилось не так. Но по крайней мере я провела несколько матчей.

Я многому научилась за время выступлений, но понимаю, что самое главное — оставаться расслабленной.

Я чувствовала, что была готова к US Open. Перед Уимблдоном у меня была неделя на подготовку. К Австралии я был готова здорово, но повредила голеностоп.

Обзор матча Уильямс - Свитолина

На Ролан Гаррос я вообще могла не сыграть. Это просто стало бонусом. У меня был очень сложный год из-за травм, мне не везло. Мне нужно было наконец полностью избавиться от травм".

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Серена Уильямс, Элина Свитолина, Теннис, US Open, Новости тенниса.
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