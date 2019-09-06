Названа дата возвращения Лопатецкой на корт

Новости спорта:Дарья Лопатецкая готовится возобновить карьеру после серьезной травмы.

Лопатецкая в мае на турнире ITF в Риме порвала мениск и перенесла сложную операцию, которую для Дарьи оплатила первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Возвращение 16-летней украинки на корт ожидается 23-29 сентября на грунтовом 25-тысячнике в Италии, сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

В актуальном рейтинге WTA Лопатецкая располагается на 230-й позиции, что позволяет ей в случае успешного возобновления карьеры в начале 2020 года претендовать на попадание в квалификацию Australian Open.

Дарья Лопатецкая в 2019-м году дебютировала в топ-250 рейтинга WTA и утвердилась в статусе одной из сильнейших юниорок мира. На счету 16-летней харьковчанки в текущем сезоне уже три победы на профессиональных турнирах ITF.