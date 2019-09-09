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Будущая звезда: украинская теннисистка выиграла престижный турнир в Хорватии

Будущая звезда: украинская теннисистка выиграла престижный турнир в Хорватии
07:33 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта:Марина Чернышева стала победительницей турнира ITF в Загребе (Хорватия).

Украинская теннисистка Марина Чернышева стала победительницей турнира ITF в Загребе (Хорватия) с призовым фондом 60 тысяч долларов. В финальном матче уроженка Харькова одолела Реку-Луцу Яни из Венгрии.

Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.

В первой партии украинская теннисистка совершила три брейк-поинта и проиграла один гейм на своей подаче. А во втором сете Марина дважды выиграла подачу соперницы.

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В данный момент Чернышева занимает 400-ю строчку в рейтинге WTA. Благодаря этой победе украинка со следующей недели совершит рывок сразу на 120 позиций.

Для Марины это был первый финал на турнирах ITF W60. До этого Чернышева выиграла 8 одиночных титулов на 15-тысячниках.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Марина Чернышева.
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