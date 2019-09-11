Экс-первая ракетка мира сенсационно вылетела из турнира в Китае

Новости спорта:Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вылетела из турнира в китайском Чжэнчжоу.

Бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер не может преодолеть первый раунд уже на четвёртом турнире подряд. На старте турнира в Чжэнчжоу немецкая теннисистка, которая получила уайлд-кард от организаторов, в трёх партиях уступила представительнице США Элисон Риске со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (6:8).

Ранее Кербер, которая на данный момент занимает 15-ю строчку в рейтинге WTA, в первом круге турнира в Торонто проиграла Россиянке Дарье Касаткиной – 6:0, 2:6, 4:6.

На турнире в Цинциннати немка в первом раунде уступила эстонской теннисистке Анетт Контавейт со счётом 6:7 (7:9), 2:6.

А на Открытом чемпионате США по теннису Кербер зачехлила ракетку, уступив в первом круге француженке Кристине Младенович – 5:7, 6:0, 4:6.