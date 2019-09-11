Скачать
Среда, 11.09.2019
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Бразильского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорняки

Бразильского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорняки
13:24 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Диего Матос получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах.

Теннисист из Бразилии Диего Матос получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах, сообщает ведомство по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit.

В ходе расследования было установлено, что в прошлом году Матос повлиял на результаты 10 матчей на турнирах ITF в Бразилии, Эквадоре, Португалии, Испании и на Шри-Ланке. Вдобавок бразилец был признан виновным в том, что отказался сотрудничать со следствием.

Помимо пожизненной дисквалификации Матоса обязали заплатить штраф в размере 125 тысяч долларов. Также он должен будет возместить убытки в размере 12 тысяч долларов, связанных с договорными матчами в Эквадоре. Интересно, что за свою карьеру Матос заработал 8848 долларов призовых.

Послевкусие US Open: позиции украинок в обновленном рейтинге WTA

До дисквалификации Матос располагался на 373-й строчке мирового рейтинга в парном разряде и на 1135-м – в одиночном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, ATP, Новости тенниса, Диего Матос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:2 Нигерия: события матча (Видео)
02 Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
03 Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
04 Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
05 Экс-первая ракетка мира сенсационно вылетела из турнира в Китае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь