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Серена Уильямс отреагировала на заявление Клейстерс о возвращении в теннис

Серена Уильямс отреагировала на заявление Клейстерс о возвращении в теннис
20:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала возвращение в большой спорт Ким Клейстерс.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс отреагировала на возвращение в теннис бывшей соперницы Ким Клейстерс.

Американская теннисистка прокомментировала в «Твиттере» запись Ким с новостью о её возвращении, разместив четыре эмодзи в виде сердечек.

На запись Клейстерс откликнулась ещё одна теннисистка, двукратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде (Уимблдон и Открытый чемпионат США 2010 года) Ваня Кинг.

«Рада, что ты вернулась, Ким», — написала Кинг.

Напомним, экс первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс анонсировала возобновление профессиональной карьеры в 2020 году.

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36-летняя Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011).

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Серена Уильямс, Теннис, Новости тенниса, Ким Клейстерс.
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