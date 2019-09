Серена Уильямс отреагировала на заявление Клейстерс о возвращении в теннис

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс отреагировала на возвращение в теннис бывшей соперницы Ким Клейстерс.

Американская теннисистка прокомментировала в «Твиттере» запись Ким с новостью о её возвращении, разместив четыре эмодзи в виде сердечек.

It's out there :) "Kim Clijsters announces 2020 comeback - I love the challenge"https://t.co/MsQVxjy93S

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019