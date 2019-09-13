Экс-первая ракетка мира Осака прекратила сотрудничество с тренером

Новости спорта:Под руководством американца теннисистка ни разу не дошла до финала.

Наоми Осака сообщила в Twitter, что прекращает сотрудничество со своим тренером Джермейном Дженкинсоном.

О начале работы с американцем на тот момент первая ракетка мира объявила в конце февраля.

«Хочу сообщить, что мы с Джермейном больше не будем работать вместе. Очень благодарна за проведенное время и все, чему я научилась на корте и за его пределами. Но мне кажется, что сейчас — правильное время для перемен», — написала Осака.

С момента начала работы с Дженкинсом Наоми не выиграла ни одного турнира и даже ни разу не вышла в финал. Сейчас она занимает четвертое место в мировом рейтинге WTA.

Предыдущим тренером Осаки был немец Саша Байин, за время работы с которым она выиграла два турнира Большого шлема и стала первой ракеткой мира. Сейчас наставник работает с француженкой Кристиной Младенович.