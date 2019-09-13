Скачать
Пятница, 13.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Шахтер - Заря: анонс и прогноз на центральный матч 7 тура УПЛ
Шахтер - Заря: анонс и прогноз на центральный матч 7 тура УПЛ
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура

Экс-первая ракетка мира Осака прекратила сотрудничество с тренером

Экс-первая ракетка мира Осака прекратила сотрудничество с тренером
09:27 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Под руководством американца теннисистка ни разу не дошла до финала.

Наоми Осака сообщила в Twitter, что прекращает сотрудничество со своим тренером Джермейном Дженкинсоном.

О начале работы с американцем на тот момент первая ракетка мира объявила в конце февраля.

«Хочу сообщить, что мы с Джермейном больше не будем работать вместе. Очень благодарна за проведенное время и все, чему я научилась на корте и за его пределами. Но мне кажется, что сейчас — правильное время для перемен», — написала Осака.

Свитолина не покидает топ-10 мирового рейтинга уже более двух лет

С момента начала работы с Дженкинсом Наоми не выиграла ни одного турнира и даже ни разу не вышла в финал. Сейчас она занимает четвертое место в мировом рейтинге WTA.

Предыдущим тренером Осаки был немец Саша Байин, за время работы с которым она выиграла два турнира Большого шлема и стала первой ракеткой мира. Сейчас наставник работает с француженкой Кристиной Младенович.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Наоми Осака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несите премию Пушкаша: шедевральный гол бисиклетой от вратаря Аякса (Видео)
02 Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
03 Серена Уильямс отреагировала на заявление Клейстерс о возвращении в теннис
04 Моуриньо рассказал, в каком клубе ему работалось лучше всего
05 Лучший бомбардир в истории футбола среди сборных: Роналду превзойдет меня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь