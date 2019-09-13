Чешка Плишкова вышла в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Китае

Новости спорта:Представительница Чехии Каролина Плишкова пробилась в следующий раунд теннисного турнира в Китае.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал престижного турнира в китайском Чжэнчжоу с призовым фондом более 930 тысяч долларов.

Стартовавшая со второго круга Плишкова обыграла словенку Полону Херцог со счетом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 46 минут. Следующей соперницей чешки станет американка София Кенин.

В другом матче голландка Кики Бертенс уступила австралийке Айле Томлянович в трех партиях со счетом 4:6, 6:7 (1:7). Матч продолжался почти два часа.

За место в полуфинале турнира Плишкова, посеянная под первым номером, поспорит с американкой Софьей Кенин (шестая сеяная), переигравшей во втором круге турнира на центральном корте французскую теннисистку Ализе Корне в двух партиях — 6:4, 6:2.