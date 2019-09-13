Козлова проиграла сербке Стоянович на турнире WTA в Китае

Новости спорта:Катерина Козлова уступила сербской теннисистке Нине Стоянович в матче третьего раунда турнира WTA.

Катерина Козлова уступила сербской теннисистке Нине Стоянович в матче третьего раунда турнира WTA в китайском Наньчане.

Встреча продлилась 2 часа и 47 минут, за это время Козлова подала 5 эйсов, совершила 6 двойных ошибок и реализовала только 4 брейка из 15.

Исход решающей партии переломил последний брейк Стоянович, которая уверенно закрыла матч на своих подачах.

Еще раньше соревнования в Наньчане покинула Катерина Завацкая, уступившая в первом раунде хорватской теннистке Яне Фетт.

WTA. Наньчан. 1/4 финала

Катерина Козлова (Украина) — Нина Стоянович (Сербия) 1:2 (7:6(5), 4:6, 4:6)