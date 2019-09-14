Украинская теннисистка прошла первый раунд квалификации в Гуанчжоу

Новости спорта:Катарина Завацкая прошла первый раунд квалификации на турнире в Китае.

Катарина Завацкая вышла в финал квалификации турнира WTA в китайском Гуанчжоу.

В первом матче отбора 19-летняя украинка справилась с 245-й ракеткой мира Сарой Эррани за час и 33 минуты.

Катарина Завацкая (Украина, 6) — Сара Эррани (Италия, WC) 2:0 (6:2, 6:2)

Первую партию Катарина начала с пяти подряд выигранных геймов, во втором сете также позволив сопернице выиграть только два гейма.

Завтра Завацкая поборется за выход в основную сетку соревнований с китаянкой Сю Ван.

Соревнования в основной сетке турнира в Гуанчжоу стартуют в понедельник, 16 сентября, и продлятся до 21-го числа.