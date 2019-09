Свитолина проиграла Младенович на турнире в Китае (Видео)

В китайском Чжэнчжоу проходит теннисный турнир WTA на хардовом покрытии. Посеянная под вторым номером украинка Элина Свитолина на стадии 1/4 финала встречалась с француженкой Кристиной Младенович. Итогом встречи стала победа французской теннисистки со счетом 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)

Первые 2 сета прошли в упорной борьбе и завершились с зеркальным счетом 6:4 и 4:6 (первый сет взяла Младенович, - прим. ред.). А вот в 3-м сете украинка "поплыла". При счете 5:2 в пользу Младенович украинка отыграла тройной матч-поинт и сделала брейк, однако уже в следующем гейме Кристина сделала "брейк" и выиграла матч.

За выход в финал француженка сразится с хорватской теннисисткой Петрой Мартич.

Младенович хорошо работала на линии:

Great work down the line from @KikiMladenovic ! #zhengzhouopen

Свитолина выиграла второй сет:

.@ElinaSvitolina forces a decider by taking the second set 6-4!

All four @zhengzhouopen quarterfinals have gone to three sets! pic.twitter.com/I9kdvxqQGr

— WTA (@WTA) September 13, 2019