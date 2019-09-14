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Свитолина и Ястремская едут на Кубок Кремля

Свитолина и Ястремская едут на Кубок Кремля
20:15 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Первая ракетка Украины пытается пробиться на Итоговый турнир WTA.

Две украинки планируют выступить на турнире WTA Premier, который пройдет с 14 по 20 октября в Москве, Россия.

Окончательный список игроков, которые приедут на Кубок Кремля будет опубликован 16 сентября, когда истечет дедлайн заявочного периода. Помимо Свитолиной и Ястремской из топ-30 мирового рейтинга в Москве планируют выступить Симона Халеп, Йоханна Конта, Анастасия Севастова, Аннет Контавейт, Маркета Вондроушова и Мария Саккари.

Свитолина не играла на Кубке Кремля с 2016 года, когда дошла до полуфинала. Тогда украинка призналась, что ей поступали угрозы из-за выступления в России.

Помимо Москвы, Свитолина заявлена на турниры в Гуанчжоу, Ухане и Пекине. Вероятнее всего, турнир в России необходим украинке, чтобы пробиться на Итоговый турнир WTA.

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В свою очередь, Ястремская не играла в Москве с 2017 года, когда уступила Ольге Савчук на старте квалификации. Также до конца сезона украинка планирует выступить на турнирах в Осаке, Ухане, Пекине и Гонконге.

Напомним, турнир в Гонконге перенесен на неопределенный срок.

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АТР, Элина Свитолина, WTA, Теннис, Итоговый турнир WTA.
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